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"الخليج 365" ترصد الانتخابات الرئاسية المصرية بمدينة المطرية في القاهرة.. صور وفيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - والتقت "الخليج 365"، خلال جولتها مع سيدة مقعدة، قدمت إلى لجنتها الانتخابية من أجل الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، رغم ظروفها الصحية.

وأكدت السيدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها حضرت من أجل التصويت للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه "رافع رأس مصر والمصريين"، مشيرة إلى أنه "يتمتع بهيبة وحضور عظيم بأي مكان تواجد فيه".

ودعت السيدة لبلدها مصر أن "يبعد عنها كل مكروه، ويغنيها، ويحفظ رئيسها، السيسي".

© Gulf 365 . WAEL MAGDIالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - الخليج 365 عربي

1/4

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023

© Gulf 365 . WAEL MAGDIالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - الخليج 365 عربي

2/4

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023

© Gulf 365 . WAEL MAGDIالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - الخليج 365 عربي

3/4

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023

© Gulf 365 . WAEL MAGDIالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - الخليج 365 عربي

4/4

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023

1/4

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023

2/4

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023

3/4

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023

4/4

© Gulf 365 . WAEL MAGDI

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023

كما التقت "الخليج 365" بطالب جامعي، عبد الله أحمد، الذي حصل على إجازة مع زملائه، من أجل المشاركة التطوعية في تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال إنه يحاول مع رفاقه أن يسهلوا على المقترعين عملية الدخول إلى لجانهم الانتخابية، مشيدا بمستوى تنظيم الانتخابات هذه المرة، كما أشار إلى أنهم يتلقون المساعدة من الجهات الرسمية كافة، مثل المباحث العامة، وأمناء الشرطة.

وأكد عبد الله أحمد، أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية المصرية كان شديدا في يومها الأول، أمس الأحد، كذلك الحال بالنسبة ليومها الثاني.

إقبال شديد على لجان اقتراع القاهرة في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية - الخليج 365 عربي, 1920, 11.12.2023

وانطلقت أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، داخل مصر، والتي تستمر لمدة 3 أيام، على أن يتم إعلان النتيجة في يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وينافس فيها الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وحازم عمر، وعبد السند يمامة، وفريد زهران.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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