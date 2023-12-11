شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28 فلسطينيًا بالضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر إجرام الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، إذ اعتقلت قواته الليلة الماضية واليوم، 28 فلسطينيًا من محافظات عدة بالضفة، بينهم امرأتان وطفل.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من الخليل، خلال اقتحامها بلدات بيت عوا وترقوميا، ودورا، فيما اعتقلت من القدس المحتلة 8 آخرين.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 من بيت لحم و3 من نابلس، فيما اعتقلت سبعة فلسطينيين من رام الله، وجنين، وأريحا، وقليقلة.

كانت منظمة الصحة العالمية أكدت أمس إنه سيكون من شبه المستحيل تحسين الوضع الصحي "الكارثي" في غزة حتى مع إقرار المجلس التنفيذي للمنظمة مقترحا طارئا بتوافق الآراء لإدخال المزيد من الإمدادات والأطقم الطبية.

وضع صحي كارثي في غزة

كما يتحدث المسؤولون الفلسطينيون أيضا عن وضع صحي كارثي في غزة، إذ أدى الهجوم الإسرائيلي لنزوح معظم السكان مع شح في إمدادات الكهرباء والغذاء والمياه النظيفة ونظام طبي معرض للانهيار.

ويسعى الاقتراح العاجل الذي قدمته كل من أفغانستان وقطر واليمن والمغرب لفتح ممر لدخول عاملين بالقطاع الصحي وإمدادات طبية، وإلزام منظمة الصحة العالمية بتوثيق العنف ضد العاملين بالرعاية الصحية والمرضى وتدبير التمويل اللازم لإعادة بناء المستشفيات.