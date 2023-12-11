شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من أعضاء مجلس الأمن يزور رفح.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار اليوم وفد من أعضاء مجلس الأمن مدينتي رفح والعريش، بالتنظيم والتنسيق بين بعثتي مصر والإمارات لدى الأمم المتحدة، في إطار عضوية دولة الإمارات الحالية بمجلس الأمن.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان اليوم، أن وفد المجلس سيطلع خلال الزيارة على سير العمليات الإنسانية والطبية المقدمة لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

شاحنات المساعدات

وسيقف الوفد على المعوقات المفروضة من الجانب الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات وإجلاء الجرحى من معبر رفح، وما تؤدي إليه من تكدس شاحنات المساعدات وتعطيل دخولها إلى القطاع.

ونوه السفير أبو زيد، بأن زيارة أعضاء مجلس الأمن تتزامن مع الانخراط الحالي لمجلس الأمن في مناقشة مشروع القرار العربي - الإسلامي، الذي قامت مصر بصياغة نصه الأول، لتدشين آلية فعالة تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع بشكل سلس، وتضع حلولاً للتحديات والمعوقات القائمة المفروضة من جانب إسرائيل.