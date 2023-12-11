الخليج اليوم .. "السعودي الألماني" تتوسع في المغرب ومصر وتستهدف التواجد خارج الشرق الأوسط

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال المدير الإقليمي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني في مصر وشمال إفريقيا، محمد حبلص، إن المجموعة تتطلع لإنشاء مستشفيين جديدين في مصر والمغرب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حبلص لـ"العربية Business"، أن المجموعة بدأت إنشاءات مستشفى جديد في مدينة كازابلانكا المغربية خلال الفترة الماضية، فيما تقوم حاليًا باستخراج التراخيص اللازمة لبدء تنفيذ مستشفى آخر في محافظة الجيزة المصرية.

"تمتلك السعودي الألماني مستشفيين في مصر، تأسس الأول بالقاهرة في مارس 2016، وافتتح الثاني بالإسكندرية أكتوبر الماضي، وتخطط لإنشاء مستشفى ثالث في الجيزة"، بحسب حبلص.

وتتطلع "السعودي الألماني" لامتلاك قرابة 1000 سرير علاجي في مصر بعد إضافة المستشفى الثالث، مقابل نحو 600 سرير حالياً في مستشفيي القاهرة والإسكندرية، وفقًا للمدير الإقليمي للمجموعة، الذي قال إن متوسط عدد الأسرّة في كل مستشفى من مستشفيات المجموعة يصل 300 سرير.

يضم سوق الرعاية الصحة في مصر أكثر من 2120 مستشفى ومركزاً ومرفقاً علاجياً بقدرة استيعابية تتخطى 133 ألف سرير بواقع 1.3 سرير لكل ألف مواطن، بحسب دراسة أعدتها مجموعة شركات كليوباترا المصرية عن سوق الرعاية الصحية المصري، في عام 2021.

وقال حبلص إن هناك توجّها من الحكومة المصرية لإعطاء فرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تقديم الرعاية الصحية في مصر، كما أن نظام التأمين الصحي الشامل المطبق حاليًا تم تأسيسه على أساس تقديم الخدمة الصحية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخرًا تمنح القطاع الخاص الصحي "أرضية صلبة وقوية جدًا للتقدم نحو مشاركة القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية".

وحول إمكانية مشاركة السعودي الألماني في المشروعات الصحية التي تطرحها وثيقة ملكية الدولة، قال حبلص "حتى الآن نظام استثمار السعودي الألماني يحتاج فقط من الدولة المصرية الأراضي فيما تقوم المجموعة بكامل الاستثمار من تصميم وبناء وتجهيز".

التوسع خارج الشرق الأوسط

قال "حبلص" إن مجموعة السعودي الألماني تؤسس لرؤية جديدة للتحول إلى مجموعة عالمية، وأنها ستبدأ التحرك في دول أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط.

"بدأت مجموعة السعودي الألماني في مدينة جدة السعودية عام 1988 وكانت تطمح لبناء عدة فروع داخل المملكة، ثم أمتدت إلى اليمن، ثم الإمارات ومصر، وكانت الرؤية محدودة في الشرق الأوسط.. نؤسس حالياً لرؤية جديدة حتى نصبح عالميين.. سنبدأ نتحرك في دول أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط"، بحسب حبلص.

تمتلك السعودي الألماني 18 مستشفى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقدرة استيعابية 3 آلاف سرير، وتقدم خدماتها لنحو 2.5 مليون مريض سنويًا، بحسب الموقع الإلكتروني للمجموعة.

السياحة العلاجية

قال المدير الإقليمي لمجموعة السعودي الألماني، إن مجموعته تتعاون مع كثير من الدول الإفريقية لاستقدام مرضى للعلاج في مستشفياتها بمصر، مضيفًا "الأفارقة مقبلين على السياحة العلاجية في مصر لسهولة الدخول إليها بجانب الأسعار المنخفضة".

"الجانب الإيجابي لسعر الدولار المتداول في مصر أن أسعار الخدمات الصحية أصبحت منافسة جداً مقارنة مع الدول المحيطة.. هذا الأمر يجذب مزيد من المرضى من الدول الإفريقية للعلاج في مصر"، وفقًا لحبلص.