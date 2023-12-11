شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع غزة.. آلاف الإصابات الخطيرة وبتر الأطراف بسبب المتفجرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت المنظمة الدولية للإعاقة handicap international بوضع حد لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق السكنية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأصدرت المنظمة اليوم تقريرًا حول أثر استخدام الأسلحة المتفجرة في قطاع غزة، كشف عن إطلاق إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي 12 ألف قنبلة تزن ما بين 150 إلى ألف كيلوجرام.

وأشار التقرير إلى وجود الآلاف من المصابين بجروح خطيرة في غزة، ويحتاجون إلى علاج عاجل، وقد فقد الكثيرون منهم أرجلهم وأذرعهم، وأصيبوا بطلقات نارية.

إصابات النخاع الشوكي

وأوضحت المنظمة أن تلف الأعصاب أو إصابات النخاع الشوكي أمر شائع بين ضحايا المتفجرات، وسيتعين على كل هؤلاء الأشخاص أن يعانوا الألم الشديد والتصلب والصدمات النفسية طوال حياتهم، وسيعاني الكثير منهم من إعاقات جسديّة دائمة أو مؤقتة.

كما أن عدم حصولهم على الرعاية الطبية والخدمات الإنسانية سيؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل.

البنية التحتية

وأضافت أن تدمير البنية التحتية الأساسية مثل المستشفيات والمدارس له عواقب دائمة وطويلة الأجل، ولن تصبح الخدمات التي تقدمها تلك البنية متاحة لفترة طويلة حتى بعد انتهاء أعمال العنف.

ويؤدي القصف وإطلاق النار إلى تلويث المناطق بالذخائر غير المنفجرة، بما يمثله ذلك من خطر طويل المدى ويتطلب إزالتها عمليات طويلة ومعقدة لتصبح صالحة للعيش.