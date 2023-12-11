شكرا لقرائتكم خبر عن 220 شهيدا وإصابة المئات.. القصف الإسرائيلي يحصد المزيد في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مجددا وفي عمليات قصف إسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 220 فلسطينياً، وأصيب المئات، اليوم.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 120 فلسطينياً استشهدوا في قصف استهدف منازل وبنايات سكنية وتجمعات للفلسطينيين في وسط وجنوب قطاع غزة.

قصف إسرائيلي مكثف على غزة

كما يواصل عدوان الاحتلال قصفه المكثف على مناطق الشجاعية وجباليا، مما أدى إلى استشهاد نحو 100 فلسطيني.

وبهذا يتجاوز عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 66 على التوالي إلى أكثر من 18210 شهداء، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 50 ألف فلسطيني.