الاتحاد الأوروبي: المشاريع التي تخطط لها إسرائيل تمثل تهديدا خطيرا للوضع الخاص للقدس

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد، اليوم الاثنين، بشأن تخطيط إسرائيل لإنشاء "تلفريك" في قلب مدينة القدس التاريخية، إضافة إلى توسعة "الحديقة الوطنية" على جبل الزيتون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

5 ديسمبر, 22:48 GMT

وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن تؤدي المشروعات الإسرائيلية إلى ما وصفه بـ"تقويض التوازن الديني القائم في قلب المدينة".

وقال البيان إن المشروعات الإسرائيلية يمكن أن تمثل تهديدًا لقدرة مجتمعات القدس على البقاء، إضافة إلى أنها يمكن أن تمثل تهديدًا خطيرًا للوضع الخاص للقدس والتعايش السلمي بين أصحاب الديانات المختلفة في المدينة.

16 مايو 2022, 19:22 GMT

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم حاليا في القدس، مشيرًا إلى أنه يجب الحفاظ على الطابع الخاص للقدس والمدينة القديمة وحرمة مقدساتها.

يذكر أن ممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي أجروا لقاءات، اليوم في القدس ورام الله، مع ممثلي الكنائس المسيحية في جبل الزيتون، وهي المنطقة التي يوجد فيها مجتمعات مسيحية وإسلامية ويهودية.