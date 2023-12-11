اخبار الخليج

الاتحاد الأوروبي: المشاريع التي تخطط لها إسرائيل تمثل تهديدا خطيرا للوضع الخاص للقدس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد، اليوم الاثنين، بشأن تخطيط إسرائيل لإنشاء "تلفريك" في قلب مدينة القدس التاريخية، إضافة إلى توسعة "الحديقة الوطنية" على جبل الزيتون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وزارة الخارجية المصرية - الخليج 365 عربي, 1920, 05.12.2023

5 ديسمبر, 22:48 GMT

وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن تؤدي المشروعات الإسرائيلية إلى ما وصفه بـ"تقويض التوازن الديني القائم في قلب المدينة".

وقال البيان إن المشروعات الإسرائيلية يمكن أن تمثل تهديدًا لقدرة مجتمعات القدس على البقاء، إضافة إلى أنها يمكن أن تمثل تهديدًا خطيرًا للوضع الخاص للقدس والتعايش السلمي بين أصحاب الديانات المختلفة في المدينة.
صلاة عيد الأضحى في ساحة مسجد الأقصى في القدس، فلسطين 20 يوليو 2021 - الخليج 365 عربي, 1920, 16.05.2022

16 مايو 2022, 19:22 GMT

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم حاليا في القدس، مشيرًا إلى أنه يجب الحفاظ على الطابع الخاص للقدس والمدينة القديمة وحرمة مقدساتها.

يذكر أن ممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي أجروا لقاءات، اليوم في القدس ورام الله، مع ممثلي الكنائس المسيحية في جبل الزيتون، وهي المنطقة التي يوجد فيها مجتمعات مسيحية وإسلامية ويهودية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا