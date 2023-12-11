"الأونروا": يجب تقديم مساعدات ذات معنى إلى غزة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريح أدلى به فيليب لازاريني، مفوض عام الوكالة، اليوم الاثنين، قبل دخوله من معبر رفح الحدودي متوجهًا إلى قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وقال لازاريني إن المساعدات يجب أن تكون مستمرة وذات معنى وأن يتم إيصالها إلى قطاع غزة على نطاق واسع.

ويتعرض قطاع غزة لقصف وعمليات برية إسرائيلية، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، راح ضحيته أكثر من 18 ألف قتيل ونحو 50 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال الفلسطينيين.

وتسبب القصف في دمار هائل للمباني والبنية التحتية الفلسطينية، ونتج عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب منظمات الإغاثة الدولية، نتيجة قطع إمدادات الغاز والكهرباء والوقود إلى القطاع إضافة إلى منع وصول الأغذية والمستلزمات الصحية الأساسية.

يذكر أن المقاومة الفلسطينية أطلقت، في الـ7 من أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، وتمكنت خلالها من قتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر المئات، الذين تم مبادلة بعضهم خلال الهدنة التي جرت بين الطرفين، قبل استئناف العمليات القتالية الحالية.