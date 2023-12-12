شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى شهداء الأقصى يعلن عجزه عن استقبال الجرحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مستشفى شهداء الأقصى، عجزه لاستقبال الجرحى والمرضى مع استمرار عمليات القصف على مخيمات وسط قطاع غزة.

وذكر المستشفى أنه استقبل منذ صباح الاثنين أكثر من 160 جريحاً، والكثير منها فارقت الحياة مع عدم القدرة على علاجهم لعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وفي سياق متصل، تفاقم الوضع الصحي في مستشفيات مدينة غزة وشمالها، مع استمرار جيش الاحتلال حصار مستشفيات كل من العودة، وكمال عدوان، والإندونيسي، ومنعهم لسيارات الإسعاف من نقل الشهداء والجرحى.