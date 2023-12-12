شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 142 امرأة وطفلا.. اعتقال أكثر من 450 فلسطينياً في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن أكثر من 450 فلسطينياً اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، من بينهم 142 امرأة وأطفالاً رضع لا يتجاوز عمرهم عام.

وبينت أن الأسرى تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الاحتلال حملة الاعتقالات في المناطق التي تتوغل فيها في شمال وجنوب قطاع غزة.

الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال

نادي الأسير الفلسطيني، أشار إلى أن الأسرى كافة يتعرضون لعزل انفرادي وحرمان من حقوفهم.

وأكد أن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر اقترب من 4 آلاف فلسطيني.

استشهاد 220 فلسطينياً

وفي عمليات قصف إسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 220 فلسطينياً، وأصيب المئات.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 120 فلسطينياً استشهدوا في قصف استهدف منازل وبنايات سكنية وتجمعات للفلسطينيين في وسط وجنوب قطاع غزة.

قصف إسرائيلي مكثف على غزة

كما يواصل عدوان الاحتلال قصفه المكثف على مناطق الشجاعية وجباليا، مما أدى إلى استشهاد نحو 100 فلسطيني.

وبهذا يتجاوز عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 66 على التوالي إلى أكثر من 18210 شهداء، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 50 ألف فلسطيني.