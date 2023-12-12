الخليج اليوم .. السعودية.. النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق مع مواطنين تسببا في وفاة شخص بالتصادم عمدا بمركبتيهما

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت النيابة العامة في السعودية تفاصيل التحقيق مع مواطنين تسببا في وفاة شخص بالتصادم عمدا بمركبتيهما.

وحسب وكالة الأنباء السعودية"واس"، أنهت النيابة العامة ممثلة بنيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بالتسبب في وفاة شخص بالتصادم عمدا فيما بينهما.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَين بالقيادة بسرعة عالية تخل بالسلامة العامة، وانحراف أحدهما على الآخر عمدا إثر خلافات سابقة، وصدم كل منهما الآخر بقصد إلحاق الضرر مما تسبب في انحراف إحدى المركبتَين عن مسارها وارتطامها بعامود إنارة كهرباء؛ وهو ما أدّى إلى وفاة أحد الركاب والتسبب بإصابة الآخرين.

هذا وتم إيقاف المتهمين، ورفع دعوى جزائية عامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما بالتسبب في وفاة المجني عليه عمدا، والمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

كما شددت النيابة العامة على حفظ النفس البشرية وصونها من الجناية كونها إحدى الضروريات الخمس، وأن التلاعب بها أو الاستهتار بالأرواح، موجب للمساءلة الجزائية المشددة، كما أكدت على أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية، وعدم التهاون بقيادة المركبات وسلامة راكبيها.

المصدر: "واس"