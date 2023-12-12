شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكى: نسعى لتقليل الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين لأقصى حد ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيناتور الجمهورى الأمريكى ليندسى جراهام اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين إلى أقصى حد ممكن.

قال جراهام في تصريحات له - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - : "إن الكونجرس الأمريكي يقف إلى جانب اسرائيل في حربها ضد حركة حماس حتى تحقق أهدافها". وأضاف "يود الكونجرس أن يرى انتهاء هذه الحرب عاجلا وليس آجلا ، كما أنه يود تقليل عدد الضحايا المدنيين إلى أقصي حد ممكن لكن الكونجرس سيقف إلى جانب إسرائيل حتى تفعل ما يتعين عليها القيام به " .. مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل دون أي عداء تجاه الفلسطينيين.

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