شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، مع دعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع حلول "عيد الأنوار اليهودى".

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال سمحت لعشرات المُستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. وأوضحوا أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، تعيق وصول المواطنين إلى المسجد. ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

وفى السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 28 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم امرأتان وطفل.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إنه تم اعتقال ستة أشخاص بينهم طفل من محافظة "الخليل"، و8 من بلدة أبو ديس في مدينة القدس، وأربعة بينهم شقيقان من بيت لحم". ومن الشمال جرى اعتقال ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، من مخيم "بلاطة" في نابلس، واثنين من "جنين"، وواحد من قلقيلية. ومن رام الله، التي اقتحمها الاحتلال ليلا وسط تحليق طائرات مسيرة، اعتقل جنود الاحتلال في بلدة بيتونيا الأسير المحرر بلال أبو رداحة، وشخصا آخر. ومن أريحا شرق الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا وامرأة تبلع من العمر (34 عاما).

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