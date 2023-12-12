شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل رئيس بلدية الطيبة فى جنوب لبنان إثر غارة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل حسين منصور (80 عاما) رئيس بلدية الطيبة فى جنوب لبنان فى غارة إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن منصور استشهد خلال استهداف العدو الإسرائيلى لمنطقة بيدر الفقعانى فى بلدة الطيبة.

وأوضحت أن القذيفة التى استهدافت منزل منصور لم تنفجر ولكنها إصابته بشكل مباشر، وقد كان على الشرفة 8 أشخاص حالت العناية الإلهية دون انفجار القذيفة وحصول مجزرة.

كما أفادت عن قصف مدفعى معاد على الأطراف الغربية لبلدة بليدا.