اخبار الخليج

مقتل رئيس بلدية الطيبة فى جنوب لبنان إثر غارة إسرائيلية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل رئيس بلدية الطيبة فى جنوب لبنان إثر غارة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل حسين منصور (80 عاما) رئيس بلدية الطيبة فى جنوب لبنان فى غارة إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن منصور استشهد خلال استهداف العدو الإسرائيلى لمنطقة بيدر الفقعانى فى بلدة الطيبة.

وأوضحت أن القذيفة التى استهدافت منزل منصور لم تنفجر ولكنها إصابته بشكل مباشر، وقد كان على الشرفة 8 أشخاص حالت العناية الإلهية دون انفجار القذيفة وحصول مجزرة.

كما أفادت عن قصف مدفعى معاد على الأطراف الغربية لبلدة بليدا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements