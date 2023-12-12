شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الكويت يأسف لاستخدام "الفيتو" أمام قرار وقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أسف دولة الكويت الشديد لاستخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور هناك والذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة وحظي بتأييد دولي واسع.



وعبر مجلس الوزراء الكويتي - خلال اجتماعه اليوم الاثنين عن بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن الدولي لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرجوع إلى المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي لفت الأمين العام للأمم المتحدة من خلالها انتباه المجلس إلى أن ما يجري يهدد النظام الإنساني بانهيار السلم والأمن الدوليين مطالبا بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة كونه مطلبا إنسانيا.