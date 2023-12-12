شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: زيارة وفد مجلس الأمن رسالة تضامن مع شعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزير الصحة الفلسطينية مى كيلة اليوم الاثنين، أن حضور وفد مجلس الأمن إلى رفح يعد رسالة دعم لأهالى قطاع غزة ويعد نوعا من التضامن مع الشعب الفلسطينى.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية لقناة "العربية الحدث"، "إن كل المساعدات التى تصل إلى مطار العريش لا تساوى شيئا دون أن يتم وقف إطلاق النار" موضحة أن إطلاق النار والعدوان الإسرائيلى على القطاع يعنى وقوع مزيد من الشهداء والجرحى ومزيد من الدمار، لذلك ستصبح المساعدات غير كافية مهما بلغ حجمها.

وأشارت إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فقد فقدت غزة 18 ألف شهيدا منهم أكثر من 7 آلاف طفل و5 آلاف إمرأة، وأكثر من 60 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كامل، و200 ألف بيت مهدوم جزئيا، إضافة إلى تدمير كل البنية التحتية سواء الشوارع أو الكهرباء أو الماء.