شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى أعمال مؤتمر الطاقة العربي الثانى عشر بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي ينعقد بالدوحة على مدار يومين، بمشاركة وفود رسمية من جميع الدول العربية بالإضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات، ونخبة من الباحثين والمختصين بشؤون البترول والطاقة في المؤسسات العربية والدولية إلى جانب منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " التي تنظم المؤتمر.

وتشارك الأمانة العامة بوفد يترأسه السفير الدكتور علي بن ابراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، وذلك نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كما تشارك المهندسة جميله مطر، مدير ادارة الطاقة بورقة عمل حول التغيرات المناخية وتداعياتها على قطاع الطاقة في المنطقة العربية.

وفي هذا الإطار؛ أكد المالكى على أهمية حضور الأمانة العامة والمشاركة في هذه النسخة من المؤتمر، التي تأتي تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، خاصة مع وجود عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين بالطاقة في الدول العربية.