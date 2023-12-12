شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع الطائرة الـ38 من الجسر الجوى الكويتى متجهة لمطار العريش لإغاثة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت الطائرة الإغاثية الـ38 من الجسر الجوى الكويتى اليوم الاثنين، متجهة إلى مطار العريش محملة بمساعدات إغاثية من المستلزمات الأساسية (ملابس ثقيلة وبطاطين،...) تزن 10 أطنان لمجابهة فصل الشتاء فى غزة.

تأتى حمولة هذه الطائرة بإشراف وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية، سيتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصرى في مطار العريش، على أن يتم إيصالها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني تمهيدا لإيصالها للأهالي في قطاع غزة. وكان مطار العريش استقبل أمس، 7 طائرات نقلت شحنات مساعدات موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصري الشحنات تمهيدا لنقلها علي شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة.

وأوضح بيان غرفة عمليات محافظة شمال سيناء لحركة استقبال شحنات المساعدات الجوية، أن الطائرات التي استقبلها مطار العريش هي بالتتابع : طائرة قادمة من قطر تحمل 7863 طن مستلزمات نظافة شخصية للأطفال ومستلزمات طبية، وطائرة من الكويت نقلت 37293 طنا و3 سيارات إسعاف ومواد غذائية وإغاثية، وطائرة من قطر نقلت 51545 طن مواد غذائية وإغاثية، وطائرة من الإمارات نقلت 35 طن مواد غذائية، وطائرة من قطر نقلت 56590 طن مواد غذائية وإغاثية، وطائرة من كازاخستان نقلت 39159 طنا مستلزمات طبية، وطائرة من فرنسا نقلت 8910 طن مستلزمات طبية. ووصلت عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش بشمال سيناء خلال الفترة من النصف الأول من أكتوبر الماضي حتى اليوم 287 طائرة نقلت مساعدات لقطاع غزة قادمة دول عربية وأجنبية ومنظمات إغاثية دولية. وبدأ مطار العريش بشمال سيناء استقبال المساعدات لغزة في 12 أكتوبر الماضي، وأوضحت بيانات غرفة متابعة وصول المساعدات أن عدد الطائرات التي استقبلها المطار وصلت إلى 280 طائرة، نقلت نحو 8000 طن من مواد الإغاثة والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

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