شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب الأردني يطلق أعمال دورة "تأهيل القيادات الشبابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق وزير الشباب الأردني محمد النابلسي اليوم الاثنين، أعمال دورة "تأهيل القيادات الشبابية" التي تنظمها وزارة الشباب الأردنية بالشراكة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور السفير السعودي لدى عمان نايف بن بندر السديري والسفير العماني لدى عمان الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي.



وأوضح النابلسي - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية - أن الهدف من هذه الدورة هو تأهيل الشباب العربي إلى المشاركة في القيادة واتخاذ القرار.



وأضاف أن وزارة الشباب الأردنية درست مسألة تأجيل الدورة نظرا لظروف التي تمر بها المنطقة وخصوصا الحرب على غزة، مشيرا إلى أن الوزارة رأت ضرورة تأهيل الشباب العربي لمعرفة الأوضاع واتخاذ القرار المناسب في ظل التحديات الموجودة.



وتهدف الدورة التي تعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 من الشهر الجاري إلى تبادل الخبرات بين شباب الأردن وشباب البلدان المشتركة من دول الخليج العربي.

وبدأت أعمال الدورة بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.



وبدورهم، أكد الشباب المشارك ضرورة العمل على تبادل الخبرات بين الشباب المشارك في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم العربي.