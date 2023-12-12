فصائل فلسطينية: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل فلسطينية: "قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر في غزة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد قصفه وغاراته الجوية وعملياته البرية في جميع أرجاء قطاع غزة، مدمّرًا أكثر من 61% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع، منذ السابع من أكتوبر حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، كما ارتفعت حصيلة قتلى الفلسطينيين لتلامس الـ18 ألفًا.

وألقت الطائرات الإسرائيلية منذ بداية حربها على غزة أكثر من 52 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية.