شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 3 من جنوده بخانيونس جنوبى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، مقتل ضابطين وجندى من قوات الاحتياط فى انفجار عبوة ناسفة فى خانيونس جنوبى قطاع غزة ليرتفع عدد جنوده القتلى المُعلن عنهم منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 433 جنديا.

وذكرت "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية - فى بيان صحفى أوردته وسائل إعلام عبرية- أن صاروخًا أصاب مبنى في "حولون" جنوب "تل أبيب" وألحق به أضرارًا كبيرة. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعى دمارًا كبيرًا في الشارع الذى به المبنى وسقط فيه الصاروخ.

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