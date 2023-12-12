شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 18205 شهداء ونحو 50 ألف إصابة مُنذ بداية العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي تجاوز الـ 18 ألفًا، فيما بلغ عدد الإصابات قرابة 50 ألفًا.



وقالت الوزارة -في إفادة صحفية على لسان المتحدث باسمها الدكتور أشرف القدرة- إن الاحتلال مازال يحاصر مُستشفى كمال العدوان ويواصل اقتحاماته للمدارس التي تؤوي النازحين من المدنيين العُزّل ويقوم بطردهم إلى خارجها.

وقال القدرة إن حصيلة العدوان "ارتفعت إلى 18205 شهداء و49645 إصابة"، موضحا أنه خلال الساعات الماضية ارتكب الاحتلال 19 مجزرة مروعة وإبادة جماعية في الأحياء السكنية وأماكن الإيواء في جميع المناطق بما فيها المناطق الذي يدّعي الاحتلال كذبا أنها آمنة".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز