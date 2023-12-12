شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب أممي: الحقيقة في غزة أسوأ مما تعبر عنه الكلمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى أعضاء وفد أعضاء مجلس الأمن الدولي تفاعلًا وتعاطفًا كبيرين مع الجرحى الفلسطينيين الذين استمعوا منهم إلى شهادات حية ومباشرة، وقال مندوب الإكوادور لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا جاسكا: "الحقيقة أسوأ مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات".

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن الوفد استمع إلى عدد من المصابين بإصابات خطيرة، وعدد من النساء أيضًا في مستشفى العريش، عن الوضع المأساوي داخل قطاع غزة.

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وطالب مجدلاني، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية، بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم، ومضاعفة إدخال المساعدات الإنسانية، وتوفير الخدمات الأساسية العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكان وفد فلسطين برئاسة مجدلاني، وعضوية وزيرة الصحة مي الكيلة، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، والمستشار أول نداء البرغوثي من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، وصل إلى العريش، والتقى وفد مجلس الأمن، وقدم لهم شرحًا عن تطورات الأوضاع في فلسطين من جوانبها كافة، السياسية والإغاثية والإنسانية والصحية.

تفقد معبر رفح

وقال مجدلاني إن وفد مجلس الأمن تفقد مستشفى العريش العام، وزار عددًا من المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى جراء العدوان الإسرائيلي، واستمع للعديد منهم عن حالتهم، خاصة ممن جرى تركيب أطراف صناعية لهم، والتقط الصور معهم.

وتابع: "بعد ذلك توجهنا إلى معبر رفح، وتفقد الوفد المعبر وآلية إدخال المساعدات، والعراقيل التي يضعها الاحتلال أمام إدخال شاحنات المساعدات المتكدسة على المعبر، بالإضافة إلى تفقد آلية خروج المصابين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية".

وأضاف: "زرنا مركز للهلال الأحمر المصري أيضًا، وعُرضت البضائع الإنسانية التي أرجعها الاحتلال ورفض دخولها غزة، وهي عبارة عن مواد غذائية وأجهزة طبية لتصوير الجسم لتوضيح الكسور، وأجهزة تتعلق بتكرير المياه، وألعاب أطفال".

انهيار المنظومة المدنية

ووصف المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، ما شاهده بأنه "انهيار للمنظومة المدنية من الداخل"، وقال: "ليست هناك مساعدات كافية، والجوع يسود غزة، وهناك أشخاص لم يأكلوا لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، ومعظمهم ينامون على الخرسانة".

وتأتي زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى كل من العريش ورفح في توقيت مهم للغاية، يقف فيه مجلس الأمن عاجزًا عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للاستهداف المستمر للمدنيين، وتوفير الحماية لهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

كما تتزامن الزيارة مع الانخراط الحالي لمجلس الأمن في مناقشة مشروع القرار العربي الإسلامي، صاغت مصر نصه الأول، لتدشين آلية فعالة تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع بشكل سلس، وتضع حلولًا للتحديات والمعوقات القائمة المفروضة من جانب الاحتلال.