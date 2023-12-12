شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: النظام المدني الإنساني في غزة أصبح وشيكا على الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من أن النظام الإنساني في قطاع غزة أصبح وشيكا على الانهيار، مؤكدا أنه حال حدوث ذلك فإن المنظمة لن تكون قادرة على العمل هناك.



وقال لازاريني - في تصريح خاصة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية من مدينة العريش - إنه "بعيدا عن الشعور بالإحباط، فإن موظفي المنظمة يستنكرون لماذا عقب مقتل أكثر من 17 ألف شخص ونزوح تقريبا كل سكان عزة، لايزال المجتمع الدولي لا يوافق على وقف إطلاق النار"، وذلك في إشارة لاستخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو) بمجلس الأمن ضد قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.



وأضاف: "لقد شعر موظفو الأونروا بإحباط وخيبة أمل شديديين بسبب إخفاق الأمم المتحدة في التصديق على القرار"، لافتا إلى أن العديد من الأشخاص في قطاع غزة لم يتناولوا الطعام منذ يومين أو ثلاثة.