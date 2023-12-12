شكرا لقرائتكم خبر عن بعضها معدية.. إصابة آلاف الفلسطينيين بالأمراض في مراكز الإيواء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدت حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء في قطاع غزة إلى إصابة آلاف الفلسطينيين النازحين في مراكز الإيواء بأمراض بعضها معدية، وأكدت مستشفيات غزة، أن المركز الواحد من مراكز الإيواء أصبح مكانًا لأكثر من 13 ألف نازح، ممن فقدوا منازلهم، إثر القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 66 يومًا.

وأفادت مستشفيات رفح بأنها تستقبل يوميًا أكثر من ألف نازح مصابون بأمراض متعددة، وينطبق الأمر على مناطق النزوح في القطاع كافة، محذرة من استمرار تفشي مرض الكبد الوبائي، والأمراض المعدية.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن نحو 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة نزحوا من منازلهم إلى مراكز الإيواء التابعة لها، التي يوجد فيها 1.3 مليون نازح، يعيشون في ظروف معيشية وصحية وإنسانية قاسية في ظل نفاد الغذاء والمياه والأدوية، وسط تحذيرات من مجاعة حقيقية، مع استمرار الاحتلال في عرقة تدفق الغذاء والمياه والأدوية.

توقف مستشفى شهداء الأقصى

وأعلن مستشفى شهداء الأقصى، عجزه عن استقبال الجرحى والمرضى، مع استمرار عمليات القصف على مخيمات وسط قطاع غزة.

وذكر المستشفى أنه استقبل منذ صباح الاثنين أكثر من 160 جريحًا، والكثير منهم فارقوا الحياة مع عدم القدرة على علاجهم، لعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

كما تفاقم الوضع الصحي في مستشفيات مدينة غزة وشمالها، مع استمرار جيش الاحتلال حصار مستشفيات كل من العودة، وكمال عدوان، والإندونيسي، ومنعهم سيارات الإسعاف من نقل الشهداء والجرحى.