الخليج اليوم .. السعودية تعلن استعدادها لفتح فروع للجامعات الروسية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير التعليم السعودي يوسف البنيان اليوم الاثنين استعداد المملكة لفتح فروع للجامعات الروسية في السعودية.

وقال أندريه باكلانوف، نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس أن وزير التعليم السعودي، أكد خلال لقائه بالوفد الروسي في السعودية، استعداد المملكة لفتح فروع للجامعات الروسية في السعودية.

وقال باكلانوف، الأستاذ ورئيس قسم دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المدرسة العليا للاقتصاد في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "تم خلال المفاوضات مع الوزير، يوم الأحد، بحث مسألة فتح فروع للجامعات الروسية في هذا البلد، وقال وزير التعليم السعودي، إن المملكة مهتمة للغاية بتوسيع العلاقات في المجالات التعليمية والعلمية، خاصة مع الجامعات الكبيرة مثل المدرسة العليا للاقتصاد، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه يجري حاليا إعداد عدد من الوثائق الثنائية، بما في ذلك اتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات".

ولفت باكلانوف إلى أن الوزير أعرب عن ارتياحه للاهتمام الكبير الذي توليه روسيا الاتحادية للتربية الإسلامية، وقال إن الجانب السعودي ملتزم بالتعاون الوثيق مع زملائه الروس في هذا الاتجاه.

حضر الاجتماع بالإضافة إلى الوزير، مستشار مدير صندوق دعم الثقافة والعلوم والتعليم الإسلامي أليكسي بيتروف ومفتي جمهورية بشكيريا، آينور برجالين.

واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات بواسطة السفارة الروسية في الرياض.

المصدر: نوفوستي