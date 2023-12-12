شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسي يبحث مع مسئول أممى سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية التونسي، نبيل عمّار، مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان لها - أن اللقاء جاء خلال زيارة العمل التي قام بها عمار إلى جنيف في الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر؛ لمناقشة المبادرات التي أطلقتها تونس في الأشهر الأخيرة بهدف المساهمة بشكل إيجابي وفعّال في الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حلول جماعية لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية وتعزيز السبل القانونية للهجرة.



من ناحية أخرى، دعا عمار، المنظمة الدولية للهجرة للاضطلاع بدورها كوكالة أممية إنسانية والمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في فلسطين، والاستجابة بأسرع ما يمكن لاحتياجات الشعب الفلسطيني.



من جانبها، أبدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة عن استعداد المنظمة لتعزيز التعاون مع تونس وللعب دور وسيط أكثر فعالية بين الدول الأوروبية والإفريقية من أجل تشجيع الهجرة الشرعية التي، تقوم على المصلحة المشتركة.