شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجزائر يبحث مع نظيره الرواندي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره الرواندي، فانسنت بيروتا، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي منطقة البحيرات الكبرى، وكذلك في منطقة الساحل الصحراوي.



جاء ذلك على هامش مشاركته، اليوم، بقطر، بصفته ممثلاً شخصيًا للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في أعمال منتدى الدوحة في يومه الثاني.



وبحسب وزارة الخارجية الجزائرية، استعرض الطرفان سبل وآفاق تكثيف علاقات التعاون الثنائي في سياق اعتماد أجندة الاستحقاقات المقبلة، خاصة فيما يخص عمل اللجنة المشتركة الجزائرية-الرواندية وأعمال لجنة المشاورات السياسية.