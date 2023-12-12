شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يبحث إجراءات تفعيل العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، مع جليبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جملة من الإجراءات والاستراتيجيات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق وتفعيل العدالة الاجتماعية.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن اللقاء تناول مناقشة تجربة بعض الشركات الأهلية، وتأكيد أهتمام الحكومة التونسية بالعدالة الاجتماعية خلال المناقشات والمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية.



وجدد الوزير التونسي -وفق البيان- تأكيد دعم تونس لمبادرة هونجبو الخاص بـ"التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية" وحرصها على المساهمة فيه بصفة إيجابية.



بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن شكره لتونس على دعمها لمبادرة "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية"، مُثنيا على الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية للنهوض ببرنامجها الاجتماعي، ومؤكدا استعداد المنظمة الدولية للعمل على مواصلة تقديم دعمها لتونس، لا سيما في مجالات خلق فرص عمل لائقة وتعزيز قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة على الصمود وكذلك في مجال التنمية المحلية.



وفي شأن آخر، تمكنت السلطات التونسية من إحباط 147 محاولة اجتياز للحدود البرية وضبط 2001 مجتاز، وإحباط 14 محاولة اجتياز للحدود البحرية وضبط 305 مجتازين.



وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، أنه تم إتلاف 9 مراكب بحرية معدة لاستغلالها في الهجرة غير النظامية، وإنقاذ مركب تعرض للغرق و45 مجتازا أجنبيا.