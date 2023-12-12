شكرا لقرائتكم خبر عن 67 يوما على حرب غزة.. قصف ليلى مكثف والغارات تصل الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اليوم الـ67 للحرب في قطاع غزة، امتدت الغارات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية حيث أوقعت قتلى وجرحى، وسط قصف ليلي مستمر على غزة.

ففي جنين قتل 3 وأصيب 5 آخرون على الأقل في غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة على البلدة القديمة في جنين، شمالي الضفة الغربية.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت موقعا في البلدة القديمة في جنين، وذلك خلال عملية الاقتحام الواسعة التي قامت بها منذ ساعات الفجر، تخللتها مواجهات واشتباكات واقتحامات طالت عشرات المنازل.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت مدينة ومخيم جنين من شارع جنين- الناصرة، وسط مواجهات في عدة مناطق، واعتلاء جنود وقناصة إسرائيليين عددا من البنايات السكنية في عدد من أحياء المدينة.

وفي قطاع غزة، استمر القصف الإسرائيلي الليلي المكثف على أنحاء القطاع، مما أوقع عشرات القتلى بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا مما أوقع 12 قتيلا بينهم 6 أطفال وعشرات الجرحى.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل ضوئية في سماء غزة تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت المدفعية بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.