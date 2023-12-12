شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 شبان فلسطينيين فى قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة شبان فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، فى قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلى لحى السيباط من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر- في تصريح صحفي - بأن أربعة شبان استشهدوا جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها رفقة عدة جرافات عسكرية، وسط مواجهات في عدة مناطق، واعتلاء جنود وقناصة الاحتلال عددا من البنايات السكنية في عدد من أحياء المدينة.

وشنت قوات الاحتلال حملة تفتيش ومداهمات للمنازل في المخيم وأحياء الجابريات، وطلعة الغبس، وأبو ظهير، ومنطقة البيادر، وحي المراح وسط اندلاع مواجهات، كما اندلعت مواجهات على مدخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين، كما أن سماء المدينة شهدت تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة.

وحاصرت قوات الاحتلال عددا من مستشفيات مدينة جنين، وانتشرت آلياتها العسكرية بكثافة في مختلف شوارع المدينة ومحيط المخيم.

كما قامت جرافات قوات الاحتلال بتجريف عدد من الشوارع في محيط مخيم جنين وتخريب البنى التحتية، كما دمرت عدة مركبات.

وأعلنت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، أن دوام المدارس في مدينة جنين ومخيمها وفي أي تجمع تتواجد فيه قوات الاحتلال سيكون الساعة التاسعة وفي حال استمرّ العدوان سيتحول التعليم إلى الكتروني.