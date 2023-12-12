شكرا لقرائتكم خبر عن "أونروا": لا مكان فى مراكز الإيواء لاستيعاب نازحين جدد فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنه لا مكان فى مراكز الإيواء لاستيعاب أى نازح جديد فى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية منهارة تماما فى القطاع.

وقال المتحدث باسم الأونروا عدنان أبوحسنة - في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في غزة هو "تسونامي إنساني"، مضيفا أن معاناة النازحين ستتضاعف مع قدوم الشتاء وسيكشف عن الكثير من المآسي في ظل عدم وجود أي من مقومات الحياة. وأوضح أبوحسنة، أن كل مركز إيواء يضم بداخله أكثر من 11 ألف نازح، في الوقت الذي من المفترض أن يستوعب ألفي نازح فقط.

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