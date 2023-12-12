"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة نرويجية كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة النرويجية التي كانت متجهة إلى إسرائيل بصاروخ بحري"، مشيرا إلى أن "القوات البحرية منعت في اليومين الماضيين مرور سفن استجابت لتحذيراتنا دون استهداف".

وأضاف أنه "لم نستهدف السفينة النرويجية إلا بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات"، مؤكدا أن "أنصار الله لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف التحذيرات وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال مساعدات إلى غزة".

وقالت الإدارة على موقعها إن الحادث الذي وقع على بُعد 15 ميلاً غرب ميناء المخاء في اليمن، قيد التحقيق، وأنه تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد طاقم السفينة المستهدفة.

يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية احتجزت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، السفينة "غالكسي ليدر"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وقالت إن ذلك جاء ردًا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

أمس, 20:15 GMT

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأحد الماضي، أن سفينة حربية أمريكية وعدة سفن تجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر.

وصرح البيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر "مدعومة من إيران"، مما يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين، بعد استهداف ثلاث سفن في بداية هذا الأسبوع.