شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقتحم مستشفى كمال عدوان فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، بعد حصاره واستهدافه بعدة هجمات.

وبحسب موقع سكاى نيوز، قالت الوزارة في بيان إن "قوات الاحتلال تجمع الرجال، بمن فيهم الطواقم الطبية، في ساحة المستشفى"، مشيرة إلى "مخاوف من اعتقالهم أو تصفيتهم".

وطالبت الوزارة "الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالتحرك فورا، لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى".

وبدأ الجيش الإسرائيلي هجماته البرية على غزة أواخر أكتوبر الماضي، وتنتشر قواته حاليا شمالي وجنوبي القطاع