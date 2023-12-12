الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية تتابع عملية التصويت في يومها الأخير... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، المستشار أحمد البنداري، إن "الغرفة تتابع سير العمليات الانتخابية على مدار الساعة في كافة محافظات الجمهورية".

© Gulf 365 . mohamed Hemidaغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 © Gulf 365 . mohamed Hemida

وأضاف في حديث أمام وسائل الإعلام، اليوم، في مقر غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات، إن "اللجنة المركزية تتابع انتظام اللجان الانتخابية وفتح أبوابها في مواعيدها، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم فتح أي من اللجان أبوابها ومتابعة الأمر".

© Gulf 365 . mohamed Hemidaغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 © Gulf 365 . mohamed Hemida

وأجرى البنداري اتصالات مع رؤساء لجان المتابعة في جميع المحافظات، للوقوف على سير العملية الانتخابية في كل محافظة، والتأكد من وجود شكاوى أو عدمه، وما إن كانت هناك أي عراقيل، وكذلك فيما يتعلق بنسب المشاركة، بحسب مراسل "الخليج 365".

وأكد البنداري على استمرار لجان الانتخابات في استقبال المواطنين حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الثالث لإجراء الانتخابات.

أمس, 12:34 GMT

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 على مدى 3 أيام، من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد أيام من انتهاء عملية التصويت في الخارج.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

ويتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة، هم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.