شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": 11 مستشفى فقط من أصل 36 تعمل جزئيا بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول فى منظمة الصحة العالمية، أن 11 مستشفى فقط من أصل 36 تعمل جزئيا داخل قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على جنوب غزة المُكدس بسكانه والنازحين إليه، في اليوم الـ67 من العدوان الذي يشنه على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، كما هاجم مراكز النزوح في شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18.205 شهداء وحوالي 50 ألف مُصابً منذ 7 أكتوبر الماضى.