الكرملين: من المستحيل تحقيق استقرار الوضع في غزة وسط دوي المدافع

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا كان المجتمع الدولي لا يزال لديه أدوات التأثير على الوضع في قطاع غزة: "نرى أن الأعمال القتالية قد استؤنفت ولا تزال مستمرة. الوضع الإنساني الذي تشهده غزة محط اهتمام وقلق للعديد من بلدان العالم".

وأضاف: "هذا سيتطلب جهودا فعالة للغاية جداً وخطوات جادة وسريعة من أجل تقديم المساعدة بسرعة للفلسطينيين، ومع دوي أصوات المدافع من المستحيل عمليا القيام بذلك".

وقال بيسكوف، مجيبا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة أمريكا اللاتينية، في المستقبل القريب: "لا، لن يقوم الرئيس بأي زيارات إلى أمريكا اللاتينية في المستقبل القريب، على الرغم من أننا نعتزم بالتأكيد تطوير علاقاتنا مع العديد من دول هذه القارة".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد أكد يوم أمس الاثنين، ضرورة وقف القتال في قطاع غزة، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية لسكان القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.