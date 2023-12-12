شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف على مدينة جنين بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مجموعة من الفلسطينيين وسط مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال التي اقتحمت بعشرات الآليات العسكرية مدينة جنين قصفت تجمعًا للفلسطينيين، مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين، كما أصيب العشرات بجروح وحالات اختناق خلال عملية الاقتحام الواسعة.

في السياق ذاته، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 40 فلسطينيًا خلال اقتحام بلدة سلواد قضاء رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال عدة فلسطينيين في عدة مناطق في الضفة الغربية.

استشهاد العشرات في غارات إسرائيلية على غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، في سلسة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية، التي استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 13 فلسطينيًا استشهدوا في غارة استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا في مخيم المغازي وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين، ولازالت فرق الدفاع المدني والإسعاف يواصلون عمليات البحث عن ناجين تحت انقاض المنازل والبنايات المدمرة في مخيم المغازي.

كذلك قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مخيم البريج وسط القطاع، ترافق مع ذلك قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية لشواطىء وسط وجنوب القطاع بعشرات القذائف التي استهدفت منازل فلسطينية.