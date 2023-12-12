شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تواصل منع إدخال الغذاء والدواء لشمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الغذاء والدواء والمياه لشمال قطاع غزة، مما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأفادت مستشفى العودة في شمال قطاع غزة، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تحاصر مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة منذ عدة أسابيع، تعاني من نقص حاد في الأدوية والوقود والغذاء، لافتة أن الاحتلال قصف المستشفى، ويحاصرة بشكل كامل.

في السياق ذاته قصفت القوات الإسرائيلية وسط مخيم جباليا، وأجبرت نحو 50 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء كانوا موجودين داخل مراكز الإيواء على مغادرتها بالقوة بعد اقتحام مراكز الإيواء بالدبابات، وسط قصف عنيف صوب مراكز الإيواء، مما ادى لاستشهاد وإصابة العشرات من النازحين داخل مراكز الإيواء.