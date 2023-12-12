الخليج اليوم .. ارتفاع عدد الحاويات المناولة لـ"موانئ" السعودية 16.85% في نوفمبر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر نوفمبر لعام 2023م ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة بنسبة 16.85% لتصل إلى 737.53 ألف حاوية قياسية، مقارنة بـ 631.16 ألف حاوية قياسية في الشهر ذاته من عام 2022م، ما يعكس الدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير الخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة بمؤشرات الأداء الدولية، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر نوفمبر 2023م زيادة بنسبة 15.95% لتصل إلى 212.22 ألف حاوية، مقارنة بـ 183.02 ألف حاوية في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 18.67% لتصل إلى 224.32 ألف حاوية، مقارنة بـ 189.03 ألف حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م.

كما سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 16.16% لتصل إلى 300.99 ألف حاوية مقارنة بـ 259.11 ألف حاويات في شهر نوفمبر لعام 2022م، بما يعمل على زيادة تنافسية خدمات الموانئ التابعة للهيئة، وفق أعلى المعايير العالمية، ويتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.

وبلغت أحجام البضائع العامة 891.98 ألف طن، والبضائع السائبة الصلبة 3.49 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة 11.2 مليون طن، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 754,124 رأس ماشية، بزيادة 159%، مقارنة بـ 291.17 ألف رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م.

واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة 78.26 ألف راكب، بزيادة 6.30% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 73.63 ألف راكب، في حين استقبلت الموانئ 82,649 سيارة، بانخفاض قدره 0.84% مقارنة بـ 83.35 ألف سيارة، في الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 2.11% بنحو 1016 سفينة، مقارنة بـ 995 سفينة، في نوفمبر 2022م.

وشهدت الطنيات المناولة انخفاضاً بنسبة 6.13% ليصل إلى 23.72 مليون طن من البضائع، مقارنة بـ 25.26 مليون طن في الفترة المقابلة من عام 2022م، كما شهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر نوفمبر لعام 2023م انخفاضاً نسبته 33.07% لتصل إلى 1.27 مليون طن، مقارنة بـ 1.9 مليون طن في نوفمبر لعام 2022م.

يُذكر أن "موانئ" أضافت خلال هذا العام 2023م، 27 خدمة شحن ملاحية جديدة لموانئ المملكة من قِبل كبرى خطوط الشحن العالمية، بهدف توسعة شبكة الخطوط الملاحية المنتظمة بين المملكة والعالم، بما يسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الإقليمية والدولية، وتعزيز التنافسية، كما تعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية بالموانئ باستخدام أحدث المعدات، فضلاً عن مبادراتها النوعية التي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ التابعة لها، بما يعزز دور المملكة الريادي لقطاع النقل البحري، والخدمات اللوجستية.