شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقتحم عدة قرى فى "رام الله" وإصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، عدة قرى على أطراف مُحافظة رام الله والتى قامت باقتحامها ليلًا وسط تحليق للطائرات المُسيرة.

وأسفرت الاقتحامات حتى الآن عن إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في قرية "دير أبو مشعل" وبلدة "سلواد" بالمُحافظة الواقعة وسط الضفة الغربية. وذكرت مصادر أمنية أن الشابين أصيبا في قرية "دير أبو مشعل" بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، وتم نقلهما إلى مُستشفى، لتلقى العلاج، لافتة إلى أن الاحتلال اقتحم كذلك قريتي دير نظام، وعابود، وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، حيث أصابت مواطنًا بالرصاص الحي في البطن قبل اعتقاله، و21 آخرين. والليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال حي "سطح مرحبا" الراقي في مدينة البيرة، المُلاصقة لرام الله، والتي يوجد بها الكثير من المؤسسات الرسمية الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير والمقر الرئيسي لحركة "فتح".

وفى السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 50 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم سيدتان.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 21 شخصًا من محافظة "رام الله" التي قامت باقتحامها ليلا ومن ضمن أحد المعتقلين رجل أصيب بالرصاص الحي في البطن وامرأة . وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 شخصًا من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المُحتلة، فيما جرى اعتقال ستة من محافظة "الخليل" الواقعة أقصى جنوب الضفة الغربية. ومن الشمال، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من "نابلس"، وستة، بينهم امرأة، من "جنين" ومخيمها، ومن شمال شرق الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من "طوباس".

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