الأمم المتحدة تعقد حلقة نقاش حول "مسؤولية منع الإبادة الجماعية في غزة"

- 1/2
- 2/2
وسيتم عقد حلقة النقاش بالتزامن مع مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، في ضوء ارتفاع عدد القتلى.
ووصفت الأمم المتحدة حلقة النقاش بأنها "سوف تدرس الآثار القانونية للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسلط الضوء على إمكانية تطبيق الأطر القانونية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي تحدد الإبادة الجماعية".
10 ديسمبر, 13:50 GMT
تأتي خطوة الأمم المتحدة، بعد أن استخدمت أمريكا، يوم الجمعة الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.