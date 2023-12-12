الأمم المتحدة تعقد حلقة نقاش حول "مسؤولية منع الإبادة الجماعية في غزة"

دبي - محمود عبدالرازق - وتحمل الحلقة عنوان "الحرب على غزة 2023: مسؤولية منع الإبادة الجماعية"، وهي من تنظيم اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وسيتم عقد حلقة النقاش بالتزامن مع مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، في ضوء ارتفاع عدد القتلى.

ووصفت الأمم المتحدة حلقة النقاش بأنها "سوف تدرس الآثار القانونية للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسلط الضوء على إمكانية تطبيق الأطر القانونية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي تحدد الإبادة الجماعية".

10 ديسمبر, 13:50 GMT

تأتي خطوة الأمم المتحدة، بعد أن استخدمت أمريكا، يوم الجمعة الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.