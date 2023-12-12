سكان تونس يشعرون بهزة أرضية بقوة 3.4 درجة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد معهد الرصد الجوي في تونس، أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 12:31 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وبحسب التحليلات الأولية، فإن مركزها كان في 36.91 درجة خط عرض، و10.38 درجة خط طول، وفقا لوكالة أنباء "تونس أفريقيا".

وأضاف المعهد أن سكان مدينة تونس شعروا بالهزة الأرضية.

17 سبتمبر, 16:14 GMT

يشار إلى أنه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي فى تونس هزة أرضية، بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 00:13 بالتوقيت المحلي.