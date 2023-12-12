للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على غزة... إسرائيل تحرك سفينة صواريخ باتجاه البحر الأحمر

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا عسكريا أكد من خلاله أن قوات البحرية الإسرائيلية قامت بتحريك سفينة صواريخ باتجاه البحر الأحمر، بهدف حماية السفن الإسرائيلية وبعث رسالة تهديد لليمن.
وقال في خطاب متلفز، موجهًا حديثه للرئيس الأمريكي، جو بايدن: "أريد أن أوضح موقفي، لن أسمح لإسرائيل بتكرار خطأ أوسلو، ولن أمنح ذلك، بعد التضحية العظيمة من مواطنينا ومقاتلينا".
وتابع: "لن نسمح لأي شخص يدعم الإرهاب أو يموله بدخول غزة، وقطاع غزة لن يكون "حماسستان" أو "فتحستان"، مشيرًا إلى أن بلاده تلقت الدعم الأمريكي الكامل لعملية برية في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.