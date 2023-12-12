الخارجية الروسية تصف "الفيتو" الأمريكي بشأن غزة بأنه ضربة لآلية الأمم المتحدة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إذا كانت لديكم ساعة تعمل وجاء شخص ما وضربها بمطرقة، فهذا لا يعني أن الساعة غير فعالة. بل يعني أن أحد ما أظهر غباءه. وفي هذه الحالة، هي الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت: "هذا ليس مجرد جدل بين الولايات المتحدة ودول أخرى لا تشارك النهج الأمريكي، وليس مجرد تجاهل لآراء الزملاء في قاعة مجلس الأمن الدولي، هذا ضربة أمريكية على الآلية المنصوص عليها في الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار إماراتي، بشأن وقف إطلاق النار في غزة في مجلس الأمن الدولي، لأن من بين الأمور لم تتم إدانة "حماس"، ولم يعكس حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما قال نائب المندوب الأميركي الدائم، روبرت وود، خلال اجتماع لمجلس الأمن.

وصوّت باقي أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 13 عضوًا لصالح تبني القرار، وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

ونقلت وكالة "تسنيم"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن مجلس الأمن الدولي أظهر عدم فعاليته الكاملة وعجزه عن أداء مهامه الأساسية لحفظ السلام والأمن، وقد أدى "الفيتو" الأمريكي إلى طريق مسدود بشأن القضية الفلسطينية.

ودعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية. وبحسب موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.