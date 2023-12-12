شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة الدول العربية أولوية وقف إطلاق النار بشكل فوري، وإنقاذ سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية مكتملة تزداد حدتها كل يوم، ومنع سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين الذي يعكس خطة إسرائيل لتصفية قضيتهم على حساب الجيران.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مع مساعد وزير خارجية أستراليا تيم واتس، الذي تناول تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.

العدوان على غزة

قال السفير زكي، إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل من قتل وترويع للمدنيين وهدم للبنى التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتهجير سكان شمال القطاع إلى جنوبه؛ تشير إلى نية الاحتلال تهجيرهم في اتجاه الدول المجاورة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق وترفضه جميع الدول العربية، فضلاً عن الفلسطينيين أنفسهم.

وأعرب الأمين العام المساعد للجامعة العربية عن تطلع الجامعة ودولها الأعضاء إلى دعم أستراليا للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار ووضع حد لانتهاكات الاحتلال في غزة.