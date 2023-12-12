رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان يوضح لـ"الخليج 365" تداعيات الأزمة الدبلوماسية مع الإمارات

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال في حديثه لـ"الخليج 365"، إن "جذور الأزمة قد تعود إلى اكتشاف الخرطوم أن أبو ظبي تلعب دورا سلبيا تجاه الأزمة السودانية الحاصلة الآن على استحياء، أي أنها كانت تجتهد لإيصال دعمها للطرف المعني "الدعم السريع" حتى لا يعرف الطرف الآخر على الأقل حجم الدعم، لكن بعد طرد الدبلوماسيين من البلدين بكل تأكيد ستدخل الإمارات طرف في الأزمة بوضوح وسوف يتضاعف الدعم، وهذا قد يؤثر في سير المعركة وإطالة أمد الحرب".
وطالب مصطفى "بضرورة سرعة تحرك الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، لإيقاف هذا النزيف الدبلوماسي الذي حتما سيؤثر في الوضع الإنساني بالسودان".
واستدعت وزارة الخارجية السودانية، يوم الأحد الماضي، القائم بالأعمال بالإنابة للسفارة الإماراتية في الخرطوم، بدرية الشحي.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، بأنه تم "إبلاغ السفيرة الإماراتية بقرار حكومة السودان بإعلان 15 شخصا من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصا غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة"، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من المذكورة نقل هذا القرار لحكومتها.
13 أغسطس, 15:15 GMT
وتستمر المفاوضات بين وفد القوات المسلحة السودانية و"قوات الدعم السريع" عبر مسهلين لها من دول السعودية، وأمريكا، ومنظمة "إيقاد" الأفريقية في مدينة جدة، منذ يوم الأحد الماضي، وذلك عقب تجاوز خلافات بين وفدي القوتين حول اعتراض "قوات الدعم السريع" على السفير عمر صديق، ممثل وزارة الخارجية السودانية، أن يكون ضمن وفد الجيش السوداني المفاوض.