إسرائيل لأهالي غزة: سنحول القطاع إلى "جنة" بعد الحرب... فيديو

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وتابع: "مواصلة القتال تضر أولاً وأخيرًا بكم، والصواريخ التي تطلقها حماس واستمرار احتجاز الرهائن، لا يخدمكم، فالعكس هو الصحيح".
وأوضح أنه "بعد الحرب ستتحسن الحياة في غزة، وسيتم إعمارها من جديد وسينعم الغزيون بالأمان والاستقرار والازدهار". حسب تعبيره.
وأردف: "يمكن تحويل غزة إلى جنة ولكن بشرط واحد وهو أنها لن تخضع لحكم إرهابي".
وأكد المتحدث الإسرائيلي أن "الحرب ستستمر مهما طال الوقت حتى ضمان أن القطاع لا يشكل تهديدًا جديًا على أمن إسرائيل، وحتى يتم القضاء على حماس".
كذلك، خاطب مقاتلي حركة حماس قائلاً: "لا تموتوا من أجل يحيى السنوار ومحمد الضيف، فهم مختبئون، وإسماعيل هنية مع عائلته خارج القطاع يعيش حياة هانئة".
وأضاف: "خيار واحد أمامكم، الاستسلام أو الموت".
وزعم غندلمان أن حركة حماس تستمر في نهب المساعدات من سكان القطاع تحت تهديد السلاح، ثم قال لسكان غزة: "لو لم تشن حماس الحرب لما حدث أي شيء في غزة، كل معاناتكم هي بسبب حماس".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب.