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الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية مع لبنان وسوريا بعد سنوات من التوقف

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب صحيفة "النهار"، ذكرت الوزارة في بيان، أنه تقرر، بناءً على توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعادة تفعيل الرحلات الجوية نحو جمهوريتي لبنان وسوريا على الشكل التالي:
الجزائر – بيروت – دمشق – الجزائر بمعدل رحلة في الأسبوع، بدءًا من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

كما سيتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع، بدءًا من 9 يناير/ كانون الثاني 2024.

9 يوليو, 13:31 GMT

وفي سياق آخر، أفاد بيان الوزارة إلى رفع عدد الرحلات الجوية إلى إسبانيا كالآتي:

الجزائر – مدريد – الجزائر: الاستئناف بمعدل رحلتين في الأسبوع.
الجزائر – – الجزائر: المرور من 4 إلى 7 رحلات في الأسبوع.
يذكر أن الرحلات الجوية الجزائرية كانت قد توقفت من وإلى سوريا، منذ الحصار الجوي الذي فُرض على دمشق قبل 10 سنوات، كما أن الرحلات إلى لبنان توقفت منذ سنة 2020، بسبب وباء .
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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