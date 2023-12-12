الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية مع لبنان وسوريا بعد سنوات من التوقف

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب صحيفة "النهار"، ذكرت الوزارة في بيان، أنه تقرر، بناءً على توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعادة تفعيل الرحلات الجوية نحو جمهوريتي لبنان وسوريا على الشكل التالي:

الجزائر – بيروت – دمشق – الجزائر بمعدل رحلة في الأسبوع، بدءًا من 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

كما سيتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع، بدءًا من 9 يناير/ كانون الثاني 2024.

9 يوليو, 13:31 GMT

وفي سياق آخر، أفاد بيان الوزارة إلى رفع عدد الرحلات الجوية إلى إسبانيا كالآتي:

الجزائر – مدريد – الجزائر: الاستئناف بمعدل رحلتين في الأسبوع. الجزائر – برشلونة – الجزائر: المرور من 4 إلى 7 رحلات في الأسبوع.