خبير يوضح لـ"الخليج 365" أسباب تأخر رد واشنطن على استهداف قواتها وسفارتها في العراق

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وأشار شرقاوي إلى أن الموقف الأمريكي مستغرَب تمامًا، وهنا يمكن استنتاج أن واشنطن قد لا تريد أن تكون هناك ردودًا من جانبها على إيران وذراعها العسكرية في المنطقة ومن بينهم "أنصار الل"ه في اليمن و"حزب الله" في لبنان أو قوات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، أو ما يقوم به "الحشد الشعبي العراقي" من استهداف للقوات والقواعد العسكرية التي تتواجد فيها القوات العراقية والأمريكية داخل العراق.
2 ديسمبر, 23:10 GMT
وتابع: "أعتقد أن هناك قوة تسمى (ctf153) تتبع القوات الخاصة في البحرية الأمريكية، وتشارك فيها 38 دولة من بينها مصر والسعودية والإمارات، هذه القوة تستطيع التدخل ولكن عندما يكون هناك تهديد للملاحة وإغلاق لمضيق باب المندب، وبعد استهداف السفن التي تتجه إلى إسرائيل، أعتقد أن تلك القوة لم تتخذ إجراءات ضد ما يجري ويستهدف القوات الأمريكية إلى الآن، لعدم إثارة الموقف بالنسبة لإيران، حيث ترغب واشنطن في أن تظل إيران بعيدة عن الصراع في المنطقة بشكل مباشر.
9 ديسمبر, 09:19 GMT
ويعتقد خبير العلاقات الدولية أن إيران لن تتدخل بشكل مباشر في العمليات العسكرية الدائرة الآن في قطاع غزة الفلسطيني، لأن هناك الكثير من الحسابات، كما أن واشنطن لا ترغب أن تدخل مباشرة في صراع الآن ولا أن توسع الصراع الإسرائيلي مع المقاومة الفلسطينية وأن يظل صراعا إقليميا، ولكن هل يحدث شيء بعد استهداف ناقلة النفط التي ترفع العلم النرويجي من قبل "أنصار الله"، يشير شرقاوي إلى أن تداعيات تلك العملية على دولة ذات سيادة مثل النرويج، يستوجب تدخل القوة الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية (ctf153) والتي من مهامها حماية الملاحة في البحر الأحمر.
21 نوفمبر, 20:34 GMT
واختتم بقوله: "ما يمكن أن يحدث خلال الفترة القادمة هو تدخل من جانب القوة الدولية 153 ctf وليس من جانب القوات الأمريكية التي لا ترغب في الدخول في صدام مباشر مع إيران في تلك المرحلة، حيث يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن على ألا يكون هناك صدام مباشر مع إيران في ظل كم كبير من الاستفزازات من جانب إيران وأذرعها العسكرية، لذا إن الـ ctf 153 يمكن أن تضطلع بمهمة حماية الملاحة في البحر الأحمر نيابة عن القوات الأمريكية".
وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ 66 هجومًا، منذ 17 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى إصابة 62 شخصًا".